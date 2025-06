Albenga, il sindaco firma il divieto di balneazione in regione Avarenna

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato questa mattina (6 giugno) l’ordinanza divieto di balneazione temporaneo per un tratto di mare a Vadino, in seguito agli accertamenti effettuati da Arpal in data 4 giugno 2025.

Il divieto di balneazione riguarda un tratto di mare, fino a 200 metri dalla costa, di 917 metri in Regione Avarenna, a Vadino, compreso tra i 30 metri dall'inizio della Spiaggia di Pippo e il Campeggio Gallinara.

Secondo quanto appreso, è stato riscontrato un valore leggermente fuori norma. Al più tardi domani dovrebbero arrivare i risultati del controllo successivo. Se l’esito sarà favorevole, il divieto di balneazione verrà revocato fino al prossimo monitoraggio che per protocollo avviene dopo circa 15 giorni.

Dall'Amministrazione fanno sapere: "La manifestazione Dritti all'isola non è a rischio".