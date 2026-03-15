"Ecco a voi la nuova aeropasseggiata di Varazze": l'ironia in un video sul nuovo lungomare di levante

"Ecco a voi la nuova aeropasseggiata di Varazze".

Inizia così il video che sta circolando sui social e che ironizza sulla tanto discussa nuova passeggiata di levante di Varazze.

Nel video, realizzato con l'IA, si vede un giornalista con un microfono che attende il passaggio di un aereo della compagnia "Varazze Air".

"Da qua partiranno i voli dei turisti milanesi e padani che vorranno allietarsi nella nostra cittadina senza lunghe code autostradali" viene detto.

Nel frattempo tra le battute e le critiche i lavori stanno proseguendo e come annunciato dal Sindaco Luigi Pierfederici e il vice Sindaco Filippo Piacentini il primo lotto di interventi dovrebbe concludersi entro l'inizio della stagione balneare.

Sono anche in dirittura d’arrivo le progettazioni esecutive dei due ulteriori stralci, che permetteranno di completare l’intera passeggiata e procedere poi con la gara per l’affidamento dei lavori.

Per il restyling del fronte mare varazzino i lavori si attestano sui 10.6 milioni di euro. In prima battuta erano stati stanziati per il progetto dalla Regione un finanziamento di 5 milioni 974mila euro e un cofinanziamento comunale di un milione poi incrementato dal Comune con ulteriori 3 milioni e 750mila euro per far fronte all'incremento dei prezzi e per maggiori oneri.

Il progetto è suddiviso in tre lotti. Il primo prevede la totalità delle opere a mare, lo spostamento e la predisposizione dei sottoservizi lungo l'attuale tracciato della passeggiata e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dal limite ovest fino ai bagni Vittoria esclusi.

Nella progettazione è prevista la demolizione del marciapiede esistente per realizzare una passeggiata a sbalzo, arricchita con arredo e verde urbano e una nuova illuminazione. Le cabine degli stabilimenti troveranno spazio al di sotto della promenade, assicurando la vista dell’orizzonte tutto l’anno.

Il secondo lotto riguarda invece la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Vittoria ai bagni Mafalda/Royal, eventualmente estensibile verso est fino alla spiaggia libera attrezzata.

Il terzo lotto prevede un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Colombo al limite est (molo Santa Caterina).