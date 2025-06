Albenga d’Autore, torna la rassegna culturale con il magistrato Nicola Gratteri tra gli ospiti di spicco

La rassegna letteraria e culturale che da quattro edizioni anima le estati di Albenga torna quest’anno con una proposta ancora più prestigiosa e variegata, che spazia per temi e con diversi appuntamenti per tutte le fasce di età.

Dal 1° all’8 luglio, la Città delle Torri ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale italiano: scrittori, musicisti, giornalisti e volti noti della televisione.

Nella straordinaria cornice del Centro Storico, si alterneranno incontri pomeridiani e serali dedicati alla letteratura, al dialogo culturale, alle interviste, alla musica e alle riflessioni.

Come nella scorsa edizione, il direttore artistico Dario Vergassola guiderà le giornate dedicate agli autori, presentando importanti ospiti attraverso le sue interviste. Tra loro, anche il magistrato Nicola Gratteri.

Nicola Gratteri è un magistrato e saggista italiano, noto per il suo impegno nella lotta alla ‘ndrangheta e alla criminalità organizzata. Ha ricoperto ruoli di grande rilievo, tra cui quello di Procuratore della Repubblica a Catanzaro e presso il Tribunale di Napoli. Vive sotto scorta dal 1989, a causa delle minacce ricevute per il suo lavoro.

Oltre alla sua attività giudiziaria, è autore di numerosi saggi sulla criminalità organizzata e ha collaborato con istituzioni governative per elaborare strategie di contrasto alle mafie.

L’Assessore alla Cultura, Marta Gaia, e l’Assessore al Turismo ed Eventi, Camilla Vio, sottolineano: “Sveleremo presto gli altri nomi del programma! La cultura deve essere accessibile a tutti, per questo abbiamo voluto spaziare tra letteratura, giornalismo, televisione e musica. Ci sarà anche uno spazio dedicato agli autori locali e, come sempre, una preziosa collaborazione con le nostre librerie. Sarà una rassegna aperta e inclusiva, con appuntamenti adatti a tutti. Continuare a investire nella cultura è fondamentale.”

Anche il Sindaco Riccardo Tomatis ribadisce l’importanza dell’evento: “La nostra rassegna è in continua evoluzione, cresce e si arricchisce ogni anno. È sempre più attesa e amata. Abbiamo pensato a appuntamenti e interviste che possano coinvolgere e appassionare il pubblico. Albenga è punto di riferimento per il ponente ligure in ambito artistico, storico e culturale e, anche grazie ad eventi come questo, lo sarà sempre più.

Ospitare Nicola Gratteri ad Albenga d’Autore è un onore e un’opportunità straordinaria per la nostra comunità. La sua presenza rappresenta un momento di riflessione e di crescita collettiva, perché Gratteri non è solo un magistrato, ma un simbolo di legalità, coraggio e impegno civile.

La sua lotta contro la criminalità organizzata e il suo instancabile lavoro per la giustizia hanno ispirato generazioni, dimostrando che la determinazione e l’integrità possono davvero fare la differenza.

Albenga è orgogliosa di accoglierlo in questa rassegna culturale, perché crediamo fermamente che la cultura sia uno strumento potente per diffondere consapevolezza e promuovere il cambiamento. La televisione e i social media hanno contribuito a far conoscere il suo operato, rendendo merito a una persona di straordinario spessore morale e valore culturale.

Siamo certi che il suo intervento lascerà un segno indelebile e offrirà spunti preziosi di riflessione.”

Il calendario definitivo di “Albenga d’Autore” sarà presto annunciato, con molte altre sorprese!

Per restare aggiornati, seguite i canali social del Comune di Albenga e ScopriAlbenga.

Tutti gli appuntamenti saranno ad accesso libero e gratuito.