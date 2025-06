Albenga e Ceriale insieme per una polizia locale più efficiente: firmata la convenzione per la gestione associata di alcuni servizi

Un importante passo avanti nella collaborazione tra i comuni di Albenga e Ceriale è stato compiuto con la firma della convenzione da parte dei sindaci Riccardo Tomatis e Marinella Fasano, per la gestione associata di alcuni servizi della polizia locale. L’accordo, approvato all’unanimità nel Consiglio comunale ingauno, formalizza una cooperazione già in atto tra le due amministrazioni e apre la strada a nuove opportunità per migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa.

La convenzione mira a ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche, garantendo una gestione più efficace delle dotazioni organiche e strumentali delle due polizie locali.

Tra i benefici principali: maggiore coordinamento nelle operazioni di sicurezza e ordine pubblico; ottimizzazione dei costi attraverso la condivisione di mezzi e personale; accesso a finanziamenti: grazie all’accordo, i comuni potranno beneficiare di un contributo di 250mila euro destinato all’implementazione della videosorveglianza.

L’approvazione della convenzione conferma la volontà di proseguire su questa strada, rafforzando la cooperazione tra enti locali e migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini.