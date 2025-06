Pietra Ligure, al Teatro Moretti uno spettacolo di danza hip-hop a favore dell'Unità spinale del Santa Corona

Sabato 14 giugno, la Identity Dance School presenta uno spettacolo di danza hip hop, il cui ricavato sarà interamente destinato in beneficenza all’Unità Spinale dell’Ospedale Santa Corona.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure, si terrà alle ore 20:30 al teatro Moretti. I ballerini della scuola di danza pietrese, al termine del loro percorso annuale, sono orgogliosi di mettere la propria arte al servizio di una causa così importante.

L’idea che guida questi giovani artisti è quella di danzare per tutte le persone che, attraverso il percorso riabilitativo, stanno cercando di riappropriarsi delle proprie capacità motorie. Anche quando il pieno recupero non è possibile, la riabilitazione può offrire nuove soluzioni e strumenti per garantire comunque un’inclusione sociale significativa. Ed è proprio questa consapevolezza a motivare ogni ballerino a dare il meglio di sé sul palco: danzare per chi lotta ogni giorno, trasformando il movimento in un messaggio di speranza, forza e solidarietà. Il tema dello spettacolo sarà "I vari continenti del mondo" e tratterà tematiche, musiche e movimenti appartenenti ad altre culture, in chiave completamente street dance.

"Eventi come questo - spiega il direttore della Struttura complessa dell'Unità spinale Antonino Massone - sono fondamentali non solo per i pazienti e le loro famiglie, ma ancor più per i professionisti che lavorano nel reparto per diversi motivi profondi e concreti: I professionisti dell’Unità Spinale—medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi e operatori sanitari—affrontano ogni giorno situazioni complesse e delicate. Vedere che la comunità riconosce e valorizza il loro lavoro attraverso iniziative benefiche dà loro una spinta motivazionale enorme".

"Sentirsi supportati pubblicamente rafforza il senso di missione e appartenenza- prosegue - Iniziative come questa permettono agli operatori sanitari di vedere i loro pazienti al centro di un progetto umano, artistico ed emozionale. Questo cambia la prospettiva: non solo malattia e clinica, ma relazioni, storie, speranze. È una carica emotiva che li aiuta a reggere la pressione quotidiana e a ricordare il valore umano del loro lavoro. Quando una scuola di danza si mobilita per un reparto ospedaliero, il messaggio è chiaro: la salute non è solo un tema individuale, ma collettivo. La danza è energia, movimento, libertà".

"Portare tutto questo simbolicamente dentro un reparto dove il movimento spesso viene perso o faticosamente recuperato ha un significato potente- afferma Massone - . È una forma di solidarietà emotiva che tocca anche chi, ogni giorno, lavora per ridare queste stesse possibilità ai pazienti. In conclusione, iniziative come quella dell’Identity Dance School sono una boccata d’aria fresca: rafforzano i legami tra professionisti, pazienti e comunità, creano nuove energie e portano risorse tangibili. Ma, soprattutto, ricordano che dietro ogni cura c’è una rete di persone che crede nella forza della solidarietà".