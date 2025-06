Finale, al campo “Viola” prove di restyling: rimossa la vecchia tettoia

Va verso il restyling lo storico campo sportivo “Viola” di Finalborgo, un tempo sede del settore giovanile del Finale calcio e, da qualche anno, tornato agli onori delle cronache quale casa del baseball a tinte giallorosse, che già negli anni '60 aveva avuto nell'impianto tra il fiume Pora e la Sp490 la sua sede.

I lavori, avviati lo scorso aprile con la recinzione del marciapiede esterno al campo sportivo, in questa fase stanno riguardando le tribune. Proprio nelle scorse ore è stata completata la rimozione delle vecchie lastre che componevano la tettoia, contenente eternit, che al momento però non sarà sostituita.

Intervento che il Comune ha portato avanti sulla porzione di struttura di sua proprietà, mentre nel prossimo Consiglio Comunale si dovrebbe definire un nuovo passaggio per quanto riguarda l'area da gioco, il prato: “Dopo quarant'anni siamo arrivati a una definizione, dopo lunghissima trattativa, dell'acquisto da Asl2 che ne era proprietaria. Nella prossima seduta è prevista la variazione di bilancio con la quale stanzieremo l'importo necessario – spiega l'assessore allo Sport, Valter Sericano – L'obbiettivo è, una volta acquisita interamente l'area, quello di far diventare il 'Viola' un hub per le società del baseball e dell'atletica”.