Carcare, spettacolo piromusicale per la festa di San Giovanni

Fervono i preparativi a Carcare per il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio in programma il 24 giugno, lungo il fiume Bormida, in occasione della festa di San Giovanni Battista. Tale evento rappresenta da sempre un appuntamento imperdibile dell’estate valbormidese.

Il Comune ha affidato l’organizzazione dello spettacolo alla Pyrodreams S.r.l., azienda specializzata con sede a San Colombano al Lambro. La ditta curerà la progettazione e l’esecuzione di uno spettacolo piromusicale, che combina fuochi d’artificio sincronizzati con un accompagnamento musicale, offrendo così un’esperienza unica che unisce emozioni visive e sonore.

Lo show, realizzato con grande attenzione e professionalità, promette di regalare momenti di intensa emozione e straordinaria spettacolarità a tutti i presenti.