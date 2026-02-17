Giustenice entra ufficialmente a far parte dell’Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco

L’ingresso nella rete dei Siti Storici Grimaldi del Comune di Giustenice costituisce, per il Comune stesso, un’opportunità strategica di valorizzazione culturale e turistica. L’adesione consente infatti di inserirsi in un circuito internazionale di promozione storica, favorendo scambi culturali, collaborazioni istituzionali e la partecipazione a eventi e iniziative comuni con gli altri territori legati alla dinastia Grimaldi. Tale riconoscimento valorizza il legame storico tra il territorio e la stessa dinastia.

Il collegamento affonda le proprie radici nel XV secolo: Bianca, figlia del marchese Galeotto I Del Carretto di Finale Ligure e signore di Giustenice, che amministrò dal 1421 al 1434, andò in sposa a Catalano Grimaldi, signore del Principato di Monaco dal 1454 al 1457. Questa unione dinastica rappresenta un importante tassello storico che lega Giustenice alla storia del Principato di Monaco.

Bianca del Carretto (1432-1458) fu Lady di Monaco per matrimonio con Catalano Grimaldi; figlia di Galeotto I del Carretto, marchese di Finale e di Giustenice, morì senza lasciare ulteriori discendenti diretti oltre alla figlia Claudina.

Le origini familiari

Bianca del Carretto nacque nel 1432 a Finale Ligure, in Liguria, da Galeotto I del Carretto, marchese di Finale, e dalla moglie Vannina Adorno. La famiglia dei Del Carretto era una delle principali casate nobiliari liguri, con radici nella dinastia degli Aleramici e possedimenti nel Ponente ligure, inclusa la Marca del Finale, mantenuta fino al XVII secolo.

Matrimonio con Catalano Grimaldi

Bianca sposò Catalano di Monaco, signore di Monaco, divenendo così Lady di Monaco.

Il matrimonio univa le famiglie Del Carretto e Grimaldi, rafforzando i legami politici e dinastici tra la Liguria di Ponente e il Principato di Monaco. Catalano, nato nel 1415, era figlio di Giovanni I di Monaco e di Pomellina Fregoso e succedette al padre come signore di Monaco nel 1454.

Discendenza

Dal matrimonio tra Bianca e Catalano nacque una sola figlia, Claudina, che, alla morte prematura del padre nel 1457, divenne signora di Monaco sotto la tutela della nonna Pomellina Fregoso. Bianca morì l’anno seguente, nel 1458, a Monaco, per ragioni non note.

La figlia Claudina rappresentò dunque il collegamento diretto tra i Del Carretto e la linea di successione dei Grimaldi in quell’epoca.

Contesto storico

Bianca visse in un periodo di intensa attività politica e militare nella Liguria del Quattrocento, in cui i marchesi del Finale erano coinvolti nella diplomazia e nelle guerre locali, spesso in contrasto con la Repubblica di Genova e allineati con potenze maggiori, come i Visconti di Milano.

Attraverso il matrimonio con Catalano, la famiglia Del Carretto consolidò la propria influenza anche oltre la Liguria, nell’ambito del Principato di Monaco.

In sintesi, Bianca del Carretto fu una figura chiave per i legami tra Liguria e Monaco: figlia di una casata nobile ligure, consorte del signore di Monaco, madre di Claudina e morta giovane, senza lasciare discendenza maschile diretta.

"Per Giustenice questo riconoscimento rappresenta anche uno strumento di sviluppo locale: potrà contribuire ad accrescere la visibilità del borgo, attrarre nuovi flussi turistici interessati al patrimonio storico e rafforzare l’identità culturale del territorio. L’appartenenza alla rete dei Siti Storici Grimaldi potrà inoltre favorire progettualità condivise in ambito culturale, educativo e promozionale, con ricadute positive per la comunità e per l’economia locale. L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per questo importante traguardo, che inserisce Giustenice in un prestigioso percorso di valorizzazione storica e culturale a livello europeo", commenta il sindaco Mauro Boetto.