Collaborazioni tra le polizie locali, anche Stella entra negli accordi per il controllo del territorio

Anche la polizia locale di Stella entrerà a far parte delle convenzioni tra polizie locali del territorio. In particolare si tratta di due accordi. Un primo riguarda la collaborazione tra le polizie locali di Savona, Celle Ligure, Albissola Marina, Bergeggi, Spotorno e un secondo la collaborazione tra quelle di Savona, Finale Ligure e Loano.

Le convenzioni sono attive da alcuni anni, e dovranno essere rinnovate, con l'ingresso delle locali del Comune di Stella. Prevedono un rapporto collaborazione tra i corpi di polizia locale dei Comuni convenzionati tramite il reciproco scambio di personale per la gestione dei servizi e delle funzioni di polizia locale, progetti Regionali, con particolare riguardo al controllo del territorio costiero ed alla viabilità sull'Aurelia, gare congiunte ad evidenza pubblica per servizi e forniture ed altre attività.

Tra le finalità c'è anche quella di garantire una presenza coordinata per la sicurezza dei territori convenzionati ed una migliore gestione delle risorse umane disponibili con particolare riguardo alle sinergie che si possono creare nella gestione dei servizi di polizia ed amministrativi. La Prefettura si è inoltre fatta promotrice delle convenzioni al fine di garantire rinforzi ai corpi di polizia locale che, per ragioni d'organico, non sono in grado di mantenere un servizio di vigilanza, con particolare riguardo alla stagione estiva, ai fini settimana e nei turni serali e notturni.