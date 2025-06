Ritardi sulle infrastrutture, Casciano (Vado Gateway) lancia l'allarme: "Ogni rallentamento un freno per la crescita portuale e lo sviluppo del territorio"

"Ogni rallentamento o ritardo sulla tabella di marcia rappresenta un freno non solo alla crescita del sistema portuale Vado Gateway, ma anche allo sviluppo del territorio".

A dirlo Santi Casciano, Amministratore Delegato Vado Gateway e Reefer Terminal in occasione della partecipazione all’evento “Blue Economy, Opportunità per la Liguria e per l’Italia” organizzato da Federmanager Liguria, a Genova lo scorso martedì 10 giugno puntando il dito contro gli stop alle principali infrastrutture previste sul territorio di Vado. Dal casello di Bossarino passando per i lavori sulla strada di scorrimento veloce, il ponte sul torrente Segno, la diga di Vado, la sistemazione della linea ferroviaria e gli interventi per la soppressione del passaggio a livello di via Sabazia.

"Un sistema portuale con grandi ambizioni di crescita come quello di Vado Ligure non può fare a meno di una rete di infrastrutture moderna ed efficiente a terra e a mare - ha dichiarato Santi Casciano – Per consentire al sistema portuale Vado Gateway di raggiungere i propri obiettivi e di esprimere appieno il proprio potenziale, conciliando al meglio le proprie esigenze con quelle del territorio è fondamentale che i numerosi e validi progetti infrastrutturali in corso di realizzazione possano concludersi velocemente, recuperando i ritardi accumulati e che quelli ancora sulla carta possano finalmente partire".

"Mi riferisco, ad esempio, ai lavori in corso per la costruzione del nuovo ponte sull’Aurelia a Vado Ligure e all’ammodernamento della strada a scorrimento veloce che collega il casello di Savona a Vado Ligure. E ancora, alla realizzazione del nuovo casello autostradale di Bossarino, i cui lavori non inizieranno almeno fino al 2027, alla nuova diga di Vado Ligure e agli interventi di manutenzione alla rete ferroviaria, il cui svolgimento in orario diurno sta generando complicazioni nella gestione delle manovre in entrata e uscita dalle aree portuali vadesi".