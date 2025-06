Avanzo di amministrazione a Cairo, un abitante critico: "Dove c'è stata l'alluvione siamo stati dimenticati"

"Fanno vedere che in centro va tutto bene ma dove c'e stato l'alluvione in periferia siamo stati dimenticati".

A dirlo è un abitante di Cairo Montenotte che ha criticato il piano 2025 approvato nello scorso consiglio comunale per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, dedicando 783.050 euro a investimenti diffusi dalle strade al verde passando per le scuole, gli impianti sportivi e il patrimonio.

Nessuna somma infatti sarebbe stata stanziata per la messa in sicurezza del Bormida.

"In tutta l'area alluvionata dal ponte Stiaccini in giù, dal cimitero, stanno crescendo gli arbusti. Due arcate sono completamente bloccate - spiega il cittadino - Ad ottobre-novembre sareno punto a capo in caso di una nuova alluvione".

"Tutta la volta che piove non possiamo aver paura. Invece di spendere soldi così che facciano qualcosa per allargare il letto del fiume. Pensano di farsi belli solo per i giardini".