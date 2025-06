Meteo, caldo e afa fino a martedì con un po' di instabilità

L'anticiclone nel Mediterraneo manterrà condizioni di caldo intenso con temperature sopra la media almeno fino a lunedì incluso, anche se un po' di instabilità nelle ore pomeridiane ci annuncia una sua incrinatura. Poi una ventata di aria più fresca ci farà tornare a temperature più gradevoli.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 13 a lunedì 16 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e al mattino su Alpi. Al pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi con rovesci o temporali isolati sempre sulle Alpi, che occasionalmente potrebbero sconfinare nelle pianure adiacenti, in particolare sabato sera. L'instabilità quindi si concentrerà per lo più tra oggi e domenica, mentre lunedì sarà molto attenuata.

Temperature ben oltre la media, con elevata umidità e afa opprimente specialmente nelle grandi città. Le massime in pianura saranno comprese tra 32 e 37 °C, in aumento da oggi adomenica, per poi calare da lunedì. Sulle coste ancora attorno ai 30 °C grazie al mare più fresco. Le minime diffusamente oltre i 20/22 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, il che favorirà l'accumulo di calore ed inquinanti. Tuttavia durante i fenomeni di instabilità potranno esserci forti raffiche in grado di mitigare almeno a fine giornata la calura, in particoalre tra sabato e domenica.

Da martedì 17 giugno

L'ingresso di una goccia fredda in quota porterà un calo dei geopotenziali sul Mediterrano e anche un po' di aria più fresca, che farà tornare le temperature per qualche giorno intorno alle medie del periodo e con valori più gradevoli. Le correnti settentrionali non sembrano favorire la presenza di instabilità marcata, per cui il cambio di circolazione potrebbe essere indolore dal punto di vista della fenomenologia.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/670-Stagionali_Luglio_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

