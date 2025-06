Rocchetta di Cengio piange Michele Bruzzone: la frazione si stringe nel dolore e promuove una raccolta fondi per la Croce Rossa

La comunità di Rocchetta di Cengio è ancora incredula e profondamente scossa per la tragica scomparsa di Michele Bruzzone, titolare della pizzeria “La Conca d’Oro”, deceduto durante un’escursione sul Monviso. L’intera frazione si è stretta nel dolore per la perdita di una persona molto amata e da sempre presente nella vita quotidiana del borgo.

"Michele non era soltanto il ‘pizzaiolo’ del paese, ma anche un amico sincero, un volto familiare, un punto di riferimento per residenti e visitatori. Con il suo lavoro, la sua gentilezza e il suo sorriso ha contribuito a tenere vivo il tessuto sociale di Rocchetta, accogliendo con calore chiunque entrasse nella sua pizzeria. Il vuoto lasciato dalla sua perdita è immenso, e le parole non bastano a esprimere il profondo cordoglio che tutta la comunità rivolge ai suoi familiari", scrive Gianpietro Meinero della Comunità della Zucca, sulla pagina Facebook "Community insieme per Rocchetta".

Per ricordarlo con affetto e trasformare il dolore in un gesto concreto di solidarietà, è stata avviata una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cengio, che ogni giorno è al fianco della popolazione con il suo impegno e il suo supporto.

"Chi desidera partecipare potrà consegnare la propria donazione a Martina, presso il suo negozio di parrucchiera in Piazza IV Novembre - spiega sempre Meinero - Poiché il negozio resterà chiuso sabato 14 giugno, sarà possibile effettuare la donazione direttamente alla sede della Croce Rossa di Cengio. Un gesto semplice ma significativo, che vuole tenere vivo il ricordo di Michele attraverso un’azione di generosità condivisa".

I funerali si terranno sabato alle ore 11:45 nella chiesa di San Nicolao. La salma arriverà nel primo pomeriggio di oggi e sarà accolta nella camera ardente allestita all’interno della sua amata pizzeria. In serata, alle ore 20:30, nella stessa parrocchia, sarà recitato il rosario.