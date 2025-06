Savona, fermate degli autobus scomode e poco funzionali, le segnalazioni di Sial Cobas

Fermate degli autobus scomode e poco funzionali, soprattutto per persone con disabilità o mobilità ridotta. Sono ancora da ricostruire le dinamiche dell’incidente avvenuto questa mattina alla fermata del bus di TPL in piazza del Popolo, anche se pare che il bus sia ripartito quando la passeggera si sarebbe trovata ancora sulla pedana del mezzo.

Ma proprio sulla fermata di piazza del Popolo e sulle difficoltà che incontrano le persone disabili o con mobilità ridotta nello scendere dal bus, era stata inviata una lettera nell’agosto dello scorso anno al Comune di Savona e, per conoscenza, a TPL, da parte del rappresentante sindacale di Sail Cobas, Roberto Dodino.

In particolare, veniva segnalato il restringimento del marciapiede a causa delle piante e del cordolo che le circonda. Nella lettera, scritta in occasione dello spostamento di una fermata in via Paleocapa e che affrontava anche la questione di altre fermate, Dodino scriveva: “Gli autobus non riescono mai a mettere in linea i propri accessi con gli alberi esistenti, andando in difficoltà magari per il carico di una persona disabile, dove il perimetro delle aiuole intorno ai fusti degli alberi potrebbe essere causa di gravi infortuni – e proseguiva – perché lo spazio che le stesse creano tra loro e il bordo del marciapiede diventa una piccola passerella dove gli anziani vanno in difficoltà, appoggiandosi al lato del bus in procinto di soddisfare carico e scarico utenza. Basterebbe una distrazione per causare un sinistro, dove l’unico responsabile sarebbe l’autista”.

Il sindacato aveva chiesto che il problema venisse risolto portando l’aiuola a un piano calpestabile e installando magari una griglia, ma sarebbe stato risposto che le radici degli alberi non lo permettevano.

“Siccome ci troviamo in una fase di revisione delle linee e visto che il nodo di piazza del Popolo verrà rivisto – spiega l’assessore Ilaria Becco – terremo senz’altro conto delle osservazioni del sindacato. Sul fatto specifico esprimiamo un forte dispiacere per quanto accaduto alla signora, anche se da quanto abbiamo letto pare non ci sia relazione tra la dinamica dell’incidente e la fermata”.