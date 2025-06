Savona, un gruppo di lavoro e nuove proposte per salvare l'asilo Don Curioni di Zinola

Dopo l’incontro del 27 maggio scorso tra la parrocchia, le maestre, la comunità Zinolese e i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia Don Curioni, è nato un gruppo di lavoro con l’obiettivo di rilanciare e rafforzare il progetto educativo dell’asilo. Il gruppo si è riunito per la prima volta il 29 maggio e ieri, 12 giugno

Gli incontri si sono rivelati decisamente propositivi, soprattutto se confrontati con quelli precedenti. Sono emerse con chiarezza le buone intenzioni della parrocchia, intenzionata a lavorare concretamente per garantire un futuro alla scuola Don Curioni.

Durante le riunioni sono state avanzate diverse proposte operative. Tra le prime misure da adottare figura un adeguamento della retta scolastica e del buono pasto. Tuttavia, tale aumento sarà accompagnato da un miglioramento dell’offerta: verrà infatti esteso l’orario di apertura dell’asilo, con l’introduzione di un servizio anticipato al mattino e prolungato al pomeriggio.

Si tratta di un segnale importante, che testimonia la volontà comune di offrire un servizio sempre più rispondente alle esigenze delle famiglie. Il gruppo di lavoro proseguirà con l’elaborazione di ulteriori iniziative, tra cui la partecipazione al bando “Semi di Futuro 0-6” di Fondazione Compagnia di San Paolo, che a Savona promuove iniziative per la prima infanzia, sostenendo attività educative e di cura. Il bando mira a migliorare le pratiche di inclusione, qualità e pari opportunità per i bambini dai 0 ai 6 anni, rafforzando la rete di servizi dedicati all’infanzia.

Tra le altre iniziative proposte vi è il potenziamento delle attività scolastiche per valorizzare al massimo l’esperienza educativa dei bambini.

Con la riunione di ieri sera, 12 giugno, è sempre più chiaro l’obiettivo comune: garantire continuità e qualità alla scuola Don Curioni, offrendo un punto di riferimento solido per le famiglie del territorio. Fondamentale, in questa fase, sarà l’incremento delle iscrizioni. L’auspicio è che sempre più famiglie scelgano Don Curioni, una vera e propria “nicchia” preziosa nel panorama educativo savonese.

L’entusiasmo è tanto, così come la determinazione a fare del proprio meglio per assicurare un futuro solido e sereno alla scuola, in primis da parte della parrocchia e delle maestre, ma anche di tutte le famiglie pronte a sostenere questo nuovo inizio.