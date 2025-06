Videosorveglianza, 46 Comuni savonesi finanziati dal Fondo Strategico Regionale

Si è svolta oggi, nella sede dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, la conferenza stampa di presentazione della seconda tranche di finanziamenti del Fondo Strategico Regionale 2025 per interventi in materia di sicurezza. La misura prevede un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro, di cui 4,3 milioni stanziati dalla Regione Liguria e 1,4 milioni cofinanziati dai Comuni con meno di 3mila abitanti.

“Un investimento finanziato dal Fondo Strategico Regionale 2025 – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti – che conferma l’impegno della Regione nella tutela delle piccole comunità. Grazie a un contributo regionale di circa 4,3 milioni di euro, saranno 142 i Comuni con meno di 3mila abitanti a poter installare nuovi sistemi di videosorveglianza, o aggiornare quelli presenti, così da rafforzare il presidio sul territorio”.

Nel dettaglio, i Comuni finanziati sono 47 in provincia di Imperia, 46 in provincia di Savona, 37 in provincia di Genova e 12 in provincia della Spezia.

“L’adesione è stata straordinaria – ha aggiunto Ripamonti – sono pervenute circa 200 domande, quasi il 90% dei Comuni liguri. Un risultato eccellente, che dimostra quanto il tema della sicurezza sia sentito a livello locale. Questo intervento è frutto di un confronto con le amministrazioni comunali: è proprio ascoltando le esigenze che abbiamo scelto di fissare il criterio dei 3mila abitanti come prioritario, per sostenere quei Comuni con minori risorse, alcuni dei quali erano ancora privi di qualunque sistema di videosorveglianza”.

“Il nostro obiettivo – ha concluso – è costruire una Liguria più sicura, partendo dai centri più piccoli. Il risultato di oggi rappresenta solo il primo passo di un percorso che intendiamo portare avanti e ampliare nel tempo”.

Alla conferenza hanno partecipato anche il vicepresidente della Provincia di Savona, Andrea Castellini, e il consigliere provinciale Demis Aghittino.