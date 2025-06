Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: il 14 giugno si dona speranza

"Dona il sangue, dona speranza: insieme salviamo vite": è questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2025 che, ogni anno, si celebra il 14 giugno. L’evento serve a ringraziare i donatori volontari e non remunerati per il loro “dono salvavita”.

Oltre a questo è utile a far crescere la consapevolezza della necessità di donazioni di sangue regolari, assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità del sangue e dei prodotti derivati per i pazienti che ne hanno bisogno.

Curiosità. La Giornata Mondiale fu inizialmente proclamata nel 2004. Il 14 giugno fu stabilito in occasione della data di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, nato appunto il 14 giugno 1868. Landsteiner è considerato il padre della medicina trasfusionale e nel 1930 ricevette il Premio Nobel per la sua scoperta e classificazione dei gruppi sanguigni tramite il sistema AB e 0. Inoltre, nel 1940, con Alexander S. Wiener, scoprì il fattore Rh-Rhesus.

Da quel lontano 2004 la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è diventata un’occasione per rilanciare il messaggio dell’importanza della cultura del dono periodico, volontario e non remunerato e della sensibilizzazione delle comunità in cui operiamo ad attivarsi in prima persona per chi ha più bisogno.