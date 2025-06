I giovani delle associazioni pietresi protagonisti al Parlamento Europeo

Due giorni al Parlamento Europeo di Strasburgo per gli 11 ragazzi del gruppo "Pietra4everyoung" che, accompagnati dall'assessore alle politiche sociali e giovanili e membro eletto all'interno della Rete dei Consiglierei Locali dell'Unione Europea / BELC Building Europe with Local Councillors Marisa Pastorino e dal Consigliere comunale under 30 delegato alla protezione civile Gaia Cavalleri, partecipano all'European Youth Event (EYE) 2025.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Pietra Ligure e sostenuta dal parlamentare europeo Brando Benifei, ha visto i ragazzi in rappresentanza delle varie associazioni pietresi - come la P.A Pietra Soccorso, il gruppo scout Agesci Valmaremola 2, il gruppo comunale di Protezione Civile, l' a.s.d. Pietra Ligure 1956, l'a.s.d. Polisportiva Maremola, sezione volley, la Parrocchia Nostra Signora del Soccorso e l'Associazione Facciamo Centro- tutti rigorosamente tra i 16 e i 30 anni d'età, entrare da protagonisti nel cuore delle istituzioni europee, facendo esperienza diretta e attiva di partecipazione democratica e confronto sui temi cruciali per il futuro dell'Unione, insieme a decine e decine di migliaia di altri giovani come loro provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea.

L'EYE, giunto alla sua sesta edizione, è un appuntamento biennale che offre una piattaforma unica per i giovani, permettendo loro di ispirarsi e ispirare, di dibattere direttamente con i Membri del Parlamento Europeo e altri decisori europei, e di scambiare opinioni con esperti, attivisti e content creators. Il programma di questa edizione, estremamente variegato e interattivo, ha incluso una serie di attività che si svolgono sia all'interno del Parlamento Europeo che nell'EYE Village allestito all'esterno, un vero e proprio "villaggio" in cui creatività e attivismo si incontrano.

"Per i nostri giovani l'opportunità di prendere parte a panel di discussione su temi come la transizione verde, le sfide future del mercato del lavoro, la salute mentale giovanile e la difesa della democrazia e dei diritti umani con la partecipazione a workshop interattivi, visite guidate, performance artistiche e da ultimo la plenaria conclusiva dell’evento immergendosi in un ambiente stimolante e multiculturale". sottolineano l'assessore Pastorino e la Consigliere Cavalleri.

"Un'occasione preziosa per ampliare le loro prospettive, sviluppare nuove competenze e creare una rete di contatti a livello europeo e momento fondamentale per comprendere da vicino come funziona la democrazia europea e come le loro voci possano contribuire a plasmare il futuro del continente - proseguono - Questa esperienza rappresenta di certo un passo importante nel loro percorso di crescita personale e civica e anche nel nostro, sia dal punto di vista personale che come giovani amministratori di un Comune appartenente alla rete europea BELC".

"Due giorni ricchi di stimoli, scambi e nuove consapevolezze per tutti e vedere i nostri ragazzi così entusiasti e coinvolti in un contesto di respiro europeo ci rende veramente molto felici. Questo evento non è solo un viaggio, ma un investimento nel loro futuro e nella costruzione di una cittadinanza europea attiva e consapevole. L'EYE è un ponte tra i giovani e le istituzioni, un'opportunità concreta per dare voce alle nuove generazioni e far sentire le loro istanze a livello decisionale. Ringraziamo il Parlamentare Brando Benifei per il prezioso supporto che ha reso possibile questa iniziativa per i nostri ragazzi", concludono Pastorino e Cavalleri.