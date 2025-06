Finale, ancora una bici elettrica rubata: la proprietaria lancia l'appello sui social per ritrovarla

Dopo il caso risolto dalla Polizia locale che aveva visto i malintenzionati, poi fermati nei pressi della stazione prima di darsi alla fuga, operare all'interno del deposito di un hotel, a Finale Ligure tornano in azione i ladri di biciclette elettriche.

A lanciare l'appello via social per ritrovarla è stavolta un'esercente del centro di Marina, che aveva lasciato il suo mezzo a due ruote parcheggiato nella rastrelliera tra l'Aurelia all'altezza di via Torino e piazza Donatori di Sangue, tra il supermercato Pam e la sede della Croce Bianca.

Il furto sarebbe avvenuto, secondo quanto riferito dalla donna, tra la mattina e il pomeriggio di ieri, sabato 14 giugno. E non si tratterebbe della prima volta: le sarebbe già capitato una prima volta.

"Era chiusa con un catenaccio veramente enorme e robusto, e nessuno ha notato niente - scrive Stefania via social - E' nera con adesivi, uno di questi è del mio bar (MyCo di via Pertica, ndr)".