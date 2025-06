Persona investita da un treno a Caselle, ripercussioni sulla circolazione ferroviaria anche nel Savonese

Pomeriggio di difficoltà per la circolazione ferroviaria nel Nord Ovest, in particolare tra Liguria e Piemonte.

Una persona è stata investita da un treno che serve la linea tra Torino e Caselle (Sfm6): i fatti si sono verificati nelle vicinanze della stazione di Torino Lingotto e hanno subito generato il caos nella normale programmazione dei treni.

Cancellazioni e ritardi si sono segnalate soprattutto per i collegamenti da e verso il mare (Genova e Savona), ma anche sulle altre tratte ci sono state alcune difficoltà. Oltre alle difficoltà per i treni regionali (alcuni passeggeri in arrivo dalla Liguria sono stati fatti scendere a Carmagnola), disagi e ritardi anche per chi viaggia con gli Intercity. Una ripresa verso la normalità è cominciata intorno alle 17:10.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine per ricondurre la situazione nelle normali condizioni di sicurezza. La persona coinvolta è stata soccorsa e portata in ospedale.