Dalle reti allo schermo passando per la tavola: Noli e la sua pesca ancora sotto i riflettori dei media nazionali ed europei

Si conferma uno dei centri più seguiti a livello mediatico per quanto riguarda la pesca artigianale, riconosciuta come Presidio Slow Food, per il valore culturale e la sostenibilità delle sue pratiche tradizionali, il borgo marinaro di Noli.

Nei giorni scorsi una troupe della rete satellitare Arte — emittente con diffusione in Germania, Austria e Svizzera — ha effettuato alcune riprese nell'antica Repubblica Marinaraper un documentario che sarà trasmesso entro la fine dell’anno. Il focus è stato la pesca artigianale nel Mediterraneo, con particolare attenzione al contesto locale nolese. Tra i temi trattati anche la preparazione tradizionale del Cappon Magro, piatto storico ligure, in una versione che utilizza esclusivamente pesce pescato nel Golfo di Noli, senza l’aggiunta di gelatine industriali.

Di Noli si parlerà inoltre anche sui canali nazionali della Rai. Prima sarà al centro di una puntata del programma Bellissima Italia, in onda domenica 22 giugno su Rai 2. La trasmissione, condotta da Fabrizio Rocca, propone un viaggio nei territori italiani e nelle loro tradizioni, con l’obiettivo di raccontare anche gli aspetti legati al benessere e alla qualità della vita nelle comunità locali.

A luglio è infine previsto un ulteriore progetto televisivo: inizieranno infatti le riprese di Mediterranea, nuova trasmissione di Rai 1 dedicata al mare e all’entroterra delle coste italiane. Il programma farà tappa in vari comuni del Golfo dell’Isola, tra cui Noli, Spotorno, Bergeggi e Vezzi Portio.

Insomma, un interesse che conferma una specificità e una singolarità legata alle tradizione da preservare, aspetto in cui Noli si sta sempre più distinguendo.