Addio al partigiano Gin, la staffetta partigiana Irene Celestino saluta l'amico e il compagno di lotta antifascista con una commovente lettera

Una lettera per salutare un amico e un compagno di battaglie nella Resistenza contro il regime nazifascista.

La staffetta partigiana Irene Celestino che compirà 99 anni a novembre, classe 1926 non è riuscita ad essere presente per motivi di salute all'ultimo saluto per il partigiano Gin Sergio Leti scomparso nei giorni scorsi a 100 anni ma ha voluto scrivergli e leggere un pensiero per lui e per sua mamma Clelia Corradini, antifascista e partigiana catturata e poi fucilata a Vado Ligure il 24 agosto del 1944.

Quel giorno il plotone di esecuzione si rifiutò di sparare quando Clelia, torturata da giorni, disse: "Ma non ce l'avete una madre?". Deposero le armi ma sarà poi il tenente Zotti di Pordenone delle brigate nere, con una raffica di mitra ad ucciderla.

A pubblicare l'emozionante video è stata la figlia di Irene Marina Pessano che ha ricordato oltre a Gin anche i partigiani ancora in vita "Tuono" Giuseppe De Grandi, vadese, 98 anni e Rosa Goslino partigiana "Ines" di Carcare, 102 anni.