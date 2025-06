Tragedia in un laghetto nei boschi di Cairo, Wild Adelasia: "Cordoglio alla famiglia. Mai abbassare la guardia con la natura"

C'è ancora sgomento per la tragedia consumatasi nel pomeriggio di ieri nell'area del parco naturale dell'Adelasia, dove un ragazzo ha perso la vita annegando in un laghetto.

Una morte atroce per il 35enne di origine straniera, coi soccorritori giunti sul posto che non sono riusciti a salvargli la vita, che lascia spazio al cordoglio ma anche a un invito a consapevolezza e responsabilità. Come quello che è arrivato da Wild Adelasia, la realtà che gestisce il rifugio e alcune aree della zona.

“Ieri in questo luogo magico, ricco di storia e di ricordi, si è consumata una tragedia: un uomo ha perso la vita, affogato, davanti agli occhi della sua famiglia che, impotente, in quanto tutti non capaci a nuotare, nulla hanno potuto fare per salvarlo. Quando siamo arrivati noi ed i soccorsi, ormai era troppo tardi”, scrive Wild Adelasia sui suoi profili social.

“Nel massimo rispetto della persona che è mancata e dei suoi cari, esprimiamo il nostro sincero cordoglio”, prosegue il messaggio. Dove si aggiunge con un invito alla prudenza per chi frequenta la natura: “Ci teniamo a ricordare che avventurarsi nella natura comporta sempre dei pericoli e delle responsabilità e per quanto un luogo possa sembrare accessibile e sicuro, non bisogna mai abbassare la guardia e occorre prestare massima attenzione a tutte le cose che potrebbero succedere. Con questa riflessione, ci auguriamo che nessuna disgrazia accada mai più nel nostro bellissimo territorio, facendo tesoro di quanto successo”.