Albenga capitale del ciclismo giovanile: un evento che celebra sport, territorio e comunità

Con grande entusiasmo, Albenga si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Giovanile di Cross Country della Federazione Ciclistica Italiana, organizzato dalla UCLA 1991, che si terrà il 21 e 22 giugno. Questo prestigioso evento non è solo un appuntamento sportivo di rilievo, ma una vera e propria festa per la città e il territorio.

Grazie al suo patrimonio storico e culturale, Albenga rappresenta una cornice ideale per il Campionato. La città, già celebre per la sua ricca storia, si distingue oggi anche per i sentieri della Piana Ingauna, recentemente riqualificati per accogliere gli appassionati di mountain bike ed e-bike. A pochi chilometri dalle splendide spiagge liguri, questi percorsi permettono agli atleti di immergersi nella natura, tra colline e mare, esaltando l’ecosostenibilità dello sport e il rispetto per l’ambiente.

Il Campionato vedrà la partecipazione di circa 800 giovani atleti, provenienti da ogni regione d’Italia, con un afflusso stimato di oltre 3.000 persone sul territorio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Campionato Italiano Giovanile di Cross Country della Federazione Ciclistica Italiana è un evento che celebra lo sport e il nostro splendido territorio. Lo sport non è solo competizione, ma una scuola di vita. Insegna ai ragazzi il rispetto delle regole, la lealtà, la solidarietà e il lavoro di squadra, tutte qualità fondamentali per affrontare le sfide della crescita e diventare cittadini consapevoli. È uno strumento di inclusione e di aggregazione, capace di abbattere barriere e costruire legami profondi tra persone di ogni provenienza. L’evento rappresenta quindi un’importante opportunità di promozione del turismo sportivo, valorizzando le bellezze di Albenga e dei suoi dintorni, e offrendo al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni. Un sincero grazie va all’UCLA 1991, che con passione e impegno organizza eventi di tale rilevanza”.

Aggiunge Alessandro Saccu, Presidente dell’UCLA: “Fondamentale il sostegno delle istituzioni: il sindaco Riccardo Tomatis, il Comune di Albenga e la Regione Liguria hanno dato un contributo essenziale alla realizzazione della manifestazione. Infine, non possiamo dimenticare il prezioso lavoro di volontari, associazioni sportive e forze dell’ordine, che con dedizione garantiranno il successo della manifestazione. Grazie a loro, Albenga si trasformerà nel cuore pulsante del ciclismo giovanile italiano, regalando un weekend indimenticabile a tutti gli appassionati”.

Il 21 e 22 giugno, Albenga sarà teatro di un evento che esalta sport, giovani talenti e territorio, dimostrando ancora una volta come il ciclismo sia un motore di crescita, aggregazione e valorizzazione. Albenga è pronta ad accogliere l’Italia del ciclismo giovanile, in un weekend che promette grandi emozioni e spettacolo.

Programma delle giornate

L’evento prenderà il via giovedì 20 giugno con la cerimonia inaugurale: alle ore 18:15 è previsto il raduno delle società partecipanti presso Viale Martiri della Libertà (altezza via Don Barbera), seguito, alle 18:30, dalla sfilata guidata dalla Banda Musicale. L’arrivo è previsto in Piazza San Michele, dove alle ore 19:00 il sindaco, le autorità della FCI e gli organizzatori terranno i saluti istituzionali e il discorso d’apertura. La cerimonia si concluderà intorno alle 19:45.

Venerdì 21 giugno, dalle ore 14:00 alle 18:30, si svolgeranno le operazioni di verifica delle tessere. Le prove ufficiali di percorso saranno aperte agli atleti dalle ore 15:00 alle 18:00, mentre alle ore 18:45 è in programma la riunione tecnica.

Sabato 22 giugno sarà la giornata clou delle gare. Le operazioni di verifica e il ritiro dei dorsali si potranno effettuare fino a un’ora prima di ciascuna competizione. Il programma delle gare inizierà alle ore 9:00 con la categoria Esordienti 1, seguita alle 10:00 dagli Esordienti 2. Alle ore 11:00 prenderà il via la gara delle Donne Esordienti 2, seguita, due minuti dopo, da quella delle Donne Esordienti 1. Alle ore 12:00 partirà la competizione delle Donne Allieve 2, con le Donne Allieve 1 in partenza alle 12:02. Nel pomeriggio, alle 14:15, sarà il turno degli Allievi 1, e infine, alle 15:30, degli Allievi 2.