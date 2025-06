Basket alle Olimpiadi: Team USA campione, ma che Italia!

Il torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha regalato spettacolo puro fino all’ultimo secondo. Team USA ha vinto l’oro, ma l’Italia ha stupito il mondo arrivando in semifinale e conquistando un inaspettato quarto posto. Le emozioni in campo, tra triple allo scadere, rimonte impossibili e tensione continua, hanno fatto vivere al pubblico globale momenti al cardiopalma, paragonabili alla suspense di una sessione di crazy time live , dove ogni possesso può cambiare tutto.

Gli Stati Uniti, guidati da un superbo Jayson Tatum e un ritrovato Steph Curry, hanno avuto la meglio in finale sulla Francia padrona di casa, imponendosi per 88-79. Tuttavia, non è stata una cavalcata facile: in semifinale, Team USA ha rischiato grosso proprio contro l’Italia, che ha tenuto testa per oltre 30 minuti grazie a una prestazione clamorosa di Simone Fontecchio, autore di 27 punti.

Il gruppo allenato da Gianmarco Pozzecco ha fatto innamorare il pubblico internazionale per il suo gioco coraggioso e frizzante. La vittoria nei quarti di finale contro la Serbia — favorita alla vigilia — è stata uno dei momenti più iconici del torneo, con l’Italia che ha ribaltato un passivo di 15 punti nell’ultimo quarto, mandando in visibilio i tifosi.

Pozzecco, emozionato e fiero, ha dichiarato: “Abbiamo fatto qualcosa di grande. Non abbiamo vinto una medaglia, ma abbiamo conquistato rispetto, e ora il mondo sa che anche il basket italiano può puntare in alto.”

Tra i migliori del torneo spiccano anche le prove di Nico Mannion e Achille Polonara, entrambi protagonisti in partite chiave. Mannion ha mostrato maturità e visione di gioco, mentre Polonara ha dominato sotto canestro contro avversari fisicamente superiori.

Il torneo ha confermato anche la crescita globale del basket. Oltre all’Italia, sorprese come il Canada, arrivato terzo battendo la Spagna, e l’Australia, competitiva fino ai quarti, hanno dimostrato che il dominio statunitense non è più incontrastato.

A Parigi, la pallacanestro ha vissuto momenti di pura adrenalina: buzzer beater, supplementari, difese feroci e azioni spettacolari. Il palazzetto era ogni sera un’arena elettrica, in cui si respirava la stessa imprevedibilità e tensione che si prova in un round di crazy time live, dove ogni rotazione della ruota può stravolgere l’esito.

L’eredità di questo torneo è chiara: il basket olimpico è più vivo che mai, e l’Italia, con una generazione talentuosa e motivata, guarda con entusiasmo a Los Angeles 2028. Se l’approccio resta questo, la medaglia non è più un sogno, ma un obiettivo possibile.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.