Alassio, alla Galleria Artender la presentazione del libro “Il granello di senape: Regno di Dio o Impero di Dio?”

Si terrà sabato 21 giugno alle 18 alla galleria Artender, in Passeggiata Cadorna 53, ad Alassio, la presentazione del libro “Il granello di senape: Regno di Dio o Impero di Dio?” di Mauro Leonardi e Luca Fantini. Sarà presente l’autore don Luigi Fantini in dialogo con don Gabriele Corini.

Cosa possono insegnarci un seme minuscolo e un arbusto modesto sul Regno di Dio? Forse, molto più di quanto possiamo immaginare. Alla luce della parabola del granello di senape, gli autori riflettono su ciò che il Vangelo intende con "piccolo" e "grande", scoprendo significati e aspetti inediti della "piccolezza".

Mauro Leonardi è nato a Como nel 1959. E' prete e educatore, scrittore e opinionista. Nel 1988 viene ordinato sacerdote da Giovanni Paolo II e da allora vive a Roma. Dal 2015 abita presso il centro ELIS, nel quartiere di Casal Bruciato, dove svolge il suo lavoro pastorale. Autore di parecchi libri ed articoli, è stato per alcuni anni una presenza significativa in televisione e sui social. Nel febbraio 2022, quando aveva raggiunto il mezzo milione di followers, con una decisione controcorrente lascia il mondo virtuale per concentrarsi sul passaparola che nasce dall'incontro reale con le persone.

Luca Fantini è nato a Genova nel 1972. Si è laureato in ingegneria, poi la sensazione che gli mancasse qualcosa nella vita e la necessità mai sentita prima di dover fare qualcosa per gli altri. Da lì è iniziato il cammino di fede che ha portato don Luca a diventare sacerdote. Si è dedicato principalmente alla pastorale universitaria e attualmente esercita il suo ministero a Genova, dove anche insegna Filosofia della Religione e Antropologia filosofica presso il Seminario.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Alassio.