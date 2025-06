Alassio, l'organo ottocentesco suonerà con la maestria dell’organista inglese Christopher Stembridge

Prosegue ad Alassio il ciclo di eventi dedicato ai legami storici tra la città e il mondo britannico. Martedì 17 giugno, nella suggestiva cornice della collegiata di Sant’Ambrogio, la Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza un concerto di musica antica con protagonista l’organista inglese Christopher Stembridge.

Il maestro si esibirà su un raro e pregiato organo costruito nel 1855 da Giuseppe Gandolfo, artigiano piemontese scomparso prematuramente a soli 32 anni e autore di pochissimi strumenti tuttora esistenti.

Stembridge, originario della contea di Worcester, è legato idealmente alla figura di Edward Elgar, celebre compositore britannico nato nella stessa città. Proprio Elgar soggiornò ad Alassio durante l’inverno del 1903-1904, dove compose il poema sinfonico In the South – Alassio. Considerato che all’epoca Elgar era anche organista nella chiesa cattolica della sua città, non è escluso che durante la sua permanenza alassina abbia avuto occasione di conoscere e apprezzare proprio l’organo della collegiata. Per omaggiarlo, Stembridge proporrà durante il concerto anche una breve improvvisazione ispirata al celebre brano orchestrale.

Il concerto sarà inoltre l’occasione per celebrare il 400° anniversario della morte di Orlando Gibbons, avvenuta il 5 giugno 1625: tre delle sue Fantasie saranno eseguite nel corso della serata. In programma anche brani del suo contemporaneo italiano Girolamo Frescobaldi, oltre a opere significative di Bach e di Handel – quest’ultimo considerato inglese per scelta artistica e di vita.