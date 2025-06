Sassello, estate in musica: il programma della XIII edizione della Stagione Musicale

La musica torna protagonista dell’estate sassellese con la tredicesima edizione della Stagione Musicale di Sassello, un appuntamento ormai consolidato che ogni anno attira appassionati da tutta la Liguria e non solo. Anche per il 2025, il Comitato per il “Settembre Musicale di Sassello”, con il patrocinio del Comune e della Regione, ha preparato un programma ricco, raffinato e sorprendente, capace di intrecciare tradizione e originalità, nomi illustri del concertismo internazionale e proposte inedite, valorizzando il patrimonio architettonico del borgo con concerti ospitati nei luoghi più suggestivi.

Si comincia sabato 2 agosto con un evento che celebra una ricorrenza speciale: i 300 anni dalla costruzione della Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità. A rendere omaggio a questa ricorrenza sarà il Genova Vocal Ensemble, la formazione corale femminile fondata e diretta da Roberta Paraninfo, una delle figure più apprezzate nel panorama della coralità italiana. Il concerto, a ingresso libero, proporrà un percorso sonoro intenso, arricchito da un repertorio di grande impatto emotivo e da una direzione capace di coniugare rigore e poesia.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 12 agosto all’Oratorio dei Disciplinanti, con il concerto dal titolo "Journey to Orient". Protagonisti saranno la flautista Silvia Schiaffino e il chitarrista Renato Procopio, duo artistico affermato anche a livello internazionale. L’idea è quella di restituire al pubblico un Oriente diverso da quello raccontato dai telegiornali, fatto non di guerre e divisioni, ma di suoni, armonie e suggestioni. Il viaggio musicale toccherà le sponde dell’Europa dell’Est e dell’Asia, passando per Bartók, Dvořák, Tchaikovsky e Shostakovich, fino a evocare melodie popolari giapponesi, iraniane e coreane, in un abbraccio simbolico di culture e umanità.

Lunedì 18 agosto sarà la volta di un concerto-spettacolo dedicato a Johann Sebastian Bach, dal titolo "Un uomo di nome Bach". L’Ensemble Dodecacellos, diretto da Andrea Albertini, porterà sul palco dell’Oratorio dei Disciplinanti un originale intreccio di parole e musica. A raccontare pensieri, visioni e aforismi del grande compositore sarà la voce recitante di Carlo Deprati, mentre l’ensemble di violoncelli – nato per diffondere la musica colta con arrangiamenti suggestivi – interpreterà alcuni tra i brani più iconici di Bach, come l’Arioso, l’"Air on the G Strings", le Invenzioni a due voci e il corale "Io ti invoco mio Signore". Non mancheranno incursioni contemporanee, con brani ispirati a Bach firmati da Villa-Lobos e Rimski-Korsakov.

Il mese di agosto si chiuderà con due serate dedicate alla grande musica da camera. Mercoledì 27 agosto saliranno sul palco Yossif Ivanov al violino e Lily Maisky al pianoforte. Il violinista belga, premiato in alcuni dei concorsi più prestigiosi al mondo, e la pianista figlia d’arte, già acclamata in festival e sale da concerto internazionali, proporranno un programma di altissimo livello: si ascolteranno il celebre "Trillo del diavolo" di Tartini, la Sonata op. 100 di Brahms, la terza Sonata di Grieg e due pagine intense di Tchaikovsky. Una serata da non perdere per gli amanti della letteratura romantica per violino e pianoforte.

Pochi giorni dopo, sabato 30 agosto, sarà ancora la volta di Lily Maisky, questa volta in duo con Alan Weiss, pianista statunitense dalla carriera luminosa, docente e camerista apprezzato in tutto il mondo. I due artisti si esibiranno in un concerto per pianoforte a quattro mani che spazierà da Mozart a Schubert, passando per le Variazioni op. 23 di Brahms e una suite di Alfred Schnittke che riecheggia lo stile antico con spirito contemporaneo. Chiuderà la serata la straordinaria "Fantasia in fa minore" di Schubert, pietra miliare del repertorio per duo pianistico.

A concludere il ciclo di appuntamenti sarà il concerto di sabato 6 settembre, ancora presso l’Oratorio dei Disciplinanti, con ingresso libero. Sul palco il Music in Medicine Ensemble, una formazione composta da medici, farmacisti e professionisti della salute che hanno scelto la musica come passione e strumento di condivisione. Filippo Falchero e Alberto Gandolfo al pianoforte, Riccardo Pampararo alla chitarra, Silvia Schiaffino al flauto e Silvia Varnero al sassofono proporranno un programma eclettico, con brani di Bach, Ravel, Albéniz, Morricone e Scriabin, in un’atmosfera informale e coinvolgente che chiuderà in bellezza la rassegna.