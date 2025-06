Al MuDA Centro Esposizioni di Albissola Marina la presentazione di "Quando sarai a casa", il romanzo di Valentina Leone

Presentazione del romanzo "Quando sarai a casa" di Valentina Leone, in programma sabato 21 giugno alle ore 17.30 presso MuDA Centro Esposizioni - Sala di lettura.

L’incontro sarà moderato da Enrico Chiorra e rappresenta un’occasione preziosa per immergersi in una storia intensa e attuale che affronta con profondità temi come la multiculturalità, l’identità, l’accettazione della diversità e il desiderio universale di sentirsi a casa.

Il romanzo segue le vicende intrecciate di Alba, una giovane donna segnata da scelte difficili, e Latif, un diciassettenne di origine tunisina trasferitosi a Torino per volere del nonno. Un incontro fortuito e un viaggio insolito in camper li porteranno a confrontarsi con le rispettive fragilità, riflettere sulle proprie radici e infine trovare un luogo dell' anima in cui essere finalmente felici. Un luogo da chiamare casa.

Pubblicato da Argento Dorato Editore, Quando sarai a casa ha ottenuto riconoscimento in un concorso letterario nazionale, ed è stato successivamente presentato con successo in importanti manifestazioni come il Salone del Libro di Torino e Portici di Carta. Il riscontro positivo del pubblico ha portato alla ristampa del volume, confermandone il valore e l’attualità.