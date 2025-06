Savona, la polizia locale sgombera un bivacco all'ex Siad: abusivi avevano cambiato il lucchetto impedendo alla ditta di entrare per la bonifica

Quando i tecnici della ditta incaricata di allestire il cantiere per la bonifica sono arrivati in via Nizza, all’ex Siad, si sono trovati davanti a un nuovo lucchetto che chiudeva l’ingresso, impedendo loro di entrare. È dovuta intervenire la polizia locale che, una volta entrata, ha scoperto un bivacco allestito nei locali abbandonati, ma senza persone presenti. Si è quindi proceduto con lo sgombero, per permettere alla ditta incaricata di procedere con l’allestimento del cantiere.