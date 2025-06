Allargamento della giunta regionale, Invernizzi (FdI): "Vogliamo una Regione efficiente, solida e in grado di rispondere con prontezza alle esigenze dei cittadini"

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato oggi il Disegno di legge n. 17 contenente modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria). Il provvedimento introduce importanti aggiornamenti all’organizzazione istituzionale della Regione.

Tra le principali novità: l’adeguamento del numero massimo dei Consiglieri e degli Assessori regionali secondo i limiti previsti dalla normativa statale; la possibilità per il Presidente della Giunta di delegare funzioni specifiche al Vicepresidente, al Segretario generale o al Direttore generale; la proroga dei poteri del Presidente e della Giunta fino alla proclamazione dei nuovi eletti; e nuove disposizioni in caso di dimissioni, impedimento o decesso del Presidente della Giunta regionale.

“Con questo intervento rendiamo lo Statuto più moderno, funzionale e allineato alle normative nazionali” – dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. “Abbiamo lavorato per rafforzare la stabilità delle istituzioni liguri, garantendo continuità amministrativa anche nelle fasi più complesse. Non si tratta solo di un adeguamento tecnico, ma di una scelta politica chiara: vogliamo una Regione efficiente, solida e in grado di rispondere con prontezza alle esigenze dei cittadini, senza vuoti di potere o rallentamenti nell’azione di governo”.