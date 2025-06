"Tuffati a Donare": un successo per la prima giornata sul Lungomare di Loano

L’Avis di Loano comunica che, nella mattinata di domenica 15 giugno, sul Lungomare si è tenuta la prima di cinque giornate dell’iniziativa “Tuffati a Donare”.

La prima giornata è stata organizzata con la collaborazione dell’Associazione Bagni Marini di Loano, con il motto “Noi Bagnini, Voi Bagnanti, insieme per donare sangue”, ed è stata un successo. Molti bagnini e turisti si sono presentati presso l’autoemoteca per la donazione di sangue.

"Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Loano, l’associazione Bagni Marini di Loano e tutti i donatori e volontari che hanno reso possibile la buona riuscita dell’iniziativa. Ricordiamo che in estate, per vari fattori, aumenta il fabbisogno di sacche di sangue e plasma, e con noi, l’altruismo e la solidarietà non vanno in vacanza. Il prossimo appuntamento per la donazione di sangue con l’autoemoteca è a Boissano il 5 luglio", commentano dall'Avis.