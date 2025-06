Savona: "Se abiti in centro, cassonetti intelligenti e bollino a metà prezzo. Giustizia per pochi"

I savonesi che abitano in centro Savona hanno avuto i cassonetti intelligenti. I cittadini residenti fuori dal perimetro centrale della "city" non ne hanno diritto pur pagando anch'essi la TARI.

Per rimarcare il concetto che tutti i savonesi, indipendentemente da dove risiedano, sono uguali per l'amministrazione comunale vorrei che qualcuno mi spiegasse il criterio di uguaglianza nel far pagare il bollino residenti in centro €5,00 ed il contrassegno per Villapiana € 10,00 (come da testuali informazioni tratte dal sito istituzionale del comune di Savona).

€ 5,00 per le richieste di rilascio del contrassegno per Centro; € 10,00 per le richieste di rilascio del contrassegno per Villapiana. È solo questione di fortuna...