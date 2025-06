Alassio potenzia i servizi della Polizia Locale: operativi fino all’1.30 di notte e controlli capillari

Al via i servizi estivi della Polizia Locale di Alassio. Attraverso mezzi e dotazioni adatti alla stagione, gli agenti, secondo le direttive impartite dall’Amministrazione comunale, dedicheranno ancora maggiore attenzione al contrasto del commercio abusivo, alla tutela del decoro urbano ed in generale a tutte quelle attività di sicurezza urbana che sono necessarie alla vivibilità in sicurezza della città, nel corso del periodo dell’anno maggiormente trafficato.

“Amplieremo l’orario di servizio fino all’1.30 di notte per tutti i giorni di luglio ed agosto e per i fine settimana della seconda metà di giugno e della prima di settembre – dichiara il Comandante Francesco Parrella – e svolgeremo i servizi di controllo del centro storico con pattuglie dotate di e-bike, controlli di polizia stradale anche con i motocicli e le ormai consuete pattuglie balneari che controlleranno tutto l’arenile con particolare concentrazione sul Molo Bestoso, zona divenuta particolarmente sensibile soprattutto nei pomeriggi del fine settimana”.

L’organico, che negli ultimi anni ha visto un sensibile ringiovanimento e che conta già due agenti stagionali a cui probabilmente ne verrà aggiunto un altro nel periodo centrale della stagione estiva, rivolgerà attenzione anche alla conformità ed al rispetto delle normative da parte di chi pone in locazione appartamenti ammobiliati ad uso turistico oltre che alla sicurezza stradale ed al rilevo dei sinistri stradali in ambito urbano, da sempre uno dei compiti d’istituto principale per le polizie locali.

“Ringrazio il Comandante Parrella e tutto il nostro personale del Comando – sottolinea il sindaco Marco Melgrati – perché svolgeranno turni e servizi impegnativi nel corso della stagione estiva rinunciando in questo periodo anche alla fruizione delle ferie. Come Amministrazione siamo orgogliosi dei risultati conseguiti in questi anni ma chiediamo anche per la stagione che sta iniziando il medesimo impegno, a favore dei residenti e dei tanti turisti che affolleranno Alassio nelle prossime settimane”.