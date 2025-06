Giornata del Rifugiato, le iniziative dei progetti Sai di Calizzano, Finale e Roccavignale

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che si celebra il 20 giugno, la Fondazione Ancora Onlus e Anteo Impresa Sociale organizzano per i progetti SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) che gestiscono nel Savonese e che hanno come capofila i comuni di Calizzano, Finale Ligure e Roccavignale una serie di iniziative con l'obiettivo di creare punti di contatto tra gli ospiti dei Progetti e le Comunità Locali.

Il giorno 21 dalle ore 9 presso lo stadio Viglino di Millesimo prenderà vita il "Primo Torneo Giornata Mondiale del Rifugiato": il calcio come veicolo per promuovere l'integrazione, il rispetto e la consapevolezza sui temi legati alla migrazione.

Sempre il 21 giugno alle ore 21 presso il salone Verdi di Calizzano verrà proiettato il film " Io Capitano" di Matteo Garrone: un'odissea contemporanea che narra il viaggio di Seydou e Moussa da Dakar verso l'Europa in cerca di una vita migliore.

Il giorno 22 giugno per le vie di Calizzano sarà allestita la mostra fotografica itinerante "LORO" sul tema della migrazione; alle ore 11,30 sempre presso il salone Verdi la giuria premierà alcuni dei partecipanti.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

La Giornata Mondiale del Rifugiato è stata istituita le Nazioni Unite 24 anni fa per celebrare il 50° anniversario della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati. Questa Giornata rappresenta un'occasione per riflettere sulla situazione dei rifugiati e sulla necessità di un'azione globale che abbia come obiettivo l'inclusione.

Il numero crescente di conflitti, la crisi climatica, l’insicurezza alimentare ed energetica sono tutti fenomeni che costringono un numero sempre crescente di persone ad abbandonare il proprio Paese alla ricerca di sicurezza e protezione. Sono infatti oltre 120 milioni le persone in fuga da guerre, persecuzioni e violenza a livello globale. Il quadro internazionale che costringe milioni di persone alla fuga è complesso così come complesse sono le soluzioni necessarie per intervenire sulle cause di fondo che costringono le persone ad abbandonare le proprie case e alleviare la sofferenza di chi è in esilio, offrendo loro la possibilità di ricominciare in un paese di asilo quando il ritorno a casa non è ipotizzabile.

La giornata sarà un'occasione per ricordare che i rifugiati non sono solo un numero, ma persone con storie, sogni ed aspirazioni; uomini, donne e bambini che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni alla ricerca di una vita "possibile".