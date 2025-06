Finalborgo torna a immergersi nella "Notte Romantica": sarà il bacio il tema di quest'anno

Tornerà sabato 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, nei Comuni aderenti della rete dei “Borghi più Belli d’Italia”, la decima edizione della “Notte Romantica”, l’evento nazionale che trasformerà centinaia di suggestive e caratteristiche location di tutto lo Stivale in luoghi incantati, con un programma che intreccia cultura, gastronomia e intrattenimento.

Nel giorno più lungo dell’anno, anche Finalborgo aderirà al lungo elenco di località partecipanti e, dal tramonto fino a notte, proporrà una sua interpretazione del romanticismo e del bacio — tema scelto per questa edizione — puntando sull’intimità dei suoi luoghi abbelliti da installazioni dedicate, sull’atmosfera rilassante e sui suoi suggestivi scorci.

Nelle vie e nelle piazze piene di storia del Borgo saranno installati sette totem, raffiguranti altrettanti baci divenuti celebri grazie al cinema, alla fotografia o comunque all’arte in generale. In piazza Santa Caterina, con una vista mozzafiato e il Castel San Giovanni a fare da sfondo, sarà collocata una romanticissima panchina dove farsi ritrarre e pubblicare poi lo scatto digitale con gli hashtag #borghitalia, #BACIAMIAFINALBORGO e #visitFinaleLigure, taggando la pagina omonima.

Afferma il Vicesindaco e Assessore al Turismo, Maura Firpo: "Rinnoviamo con entusiasmo la partecipazione a questa bellissima iniziativa, che coinvolge oltre 200 dei borghi associati nella rete, uniti nello stesso giorno per celebrare il romanticismo. Il Comune di Finale partecipa con Finalborgo, socio dell’associazione fin dal 2003, in collaborazione con Finalborgo.it. Festeggiamo l’amore con un percorso tra i totem che conduce fino alla suggestiva panchina con il cuore, affacciata sullo splendido sfondo di Forte San Giovanni. Un’occasione per scattare una foto con chi amate — il partner, i figli o anche, perché no, i vostri amici a quattro zampe — e condividerla usando l’hashtag ufficiale, per entrare a far parte del contest nazionale. Un ringraziamento speciale va al vivaio “Sciure e Ciante du Pampa” per gli eleganti allestimenti floreali".