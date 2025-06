Albenga, cambio alla guida del Pd: Michele Marengo nuovo segretario di circolo

Si è svolta nella serata di ieri (19 giugno) l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Albenga, che ha sancito un importante passaggio di testimone alla guida del circolo locale. Dopo oltre cinque anni alla segreteria, Ivano Mallarini ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali, lasciando spazio a Michele Marengo, già membro della segreteria uscente.

“La continuità nell’impegno, nei valori e nella coerenza saranno alla base di un breve mandato che condurrà il circolo fino al congresso previsto per il prossimo anno – ha dichiarato Marengo – Ce la metterò tutta per ricambiare la fiducia degli iscritti”.

Il nuovo segretario ha voluto esprimere gratitudine per il lavoro svolto da Mallarini: “Lo ringrazio tantissimo per l’ottimo operato, dal cambio della sede – oggi più accessibile – alla gestione di molte campagne elettorali che hanno portato a risultati eccellenti. Basti pensare al secondo mandato del sindaco Tomatis o allo storico risultato del Pd alle regionali con Giorgio Cangiano candidato. Anche nei momenti più difficili, come durante il Covid, Ivano ha sempre dimostrato passione, competenza e impegno”.