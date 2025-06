Varazze, ruba un portafoglio al mercato, viene fermato ma tenta di scappare: arrestato dai carabinieri

Ruba un portafoglio al mercato a Varazze e viene arrestato dai carabinieri.

Il ladro, 35enne marocchino, aveva colpito in pieno centro nell'area mercatale arraffando il portafoglio ad una persona. E non sarebbe stato il primo caso, per questo era tenuto d'occhio dai carabinieri della stazione varazzina allertati da diverse segnalazioni di alcuni cittadini.

Con l’inizio della stagione estiva ed il conseguente considerevole afflusso turistico, infatti i Carabinieri della Compagnia di Savona hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, nei vari comuni costieri, soprattutto negli orari di maggiore affollamento delle vie cittadine.

I Carabinieri, lo avevano quindi individuato e lo avevano seguito per pochi metri. Il 35enne, non accorgendosi di essere seguito, proprio davanti agli occhi dei militari, aveva "sfilato” un portafoglio dalla tasca di un passante e aveva cercato di fuggire.

Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari avevano fermato il presunto autore del furto e avevano recuperato il portafoglio che era stato poi restituito subito al legittimo proprietario.

Durante la breve fuga il 35enne aveva cercato di disfarsi anche di uno zaino, all’interno del quale venivano trovati altri oggetti e denaro (carte di credito, gratta e vinci e monete estere oltre ai contanti), presumibile provento di furti commessi precedentemente.

Il fermato era stato poi accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, era stato tratto in arresto.

Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima in Tribunale a Savona davanti al giudice e al termine dell’udienza di convalida, è stato disposto per lui il divieto di ritorno nella provincia di Savona.