Luce e gas: cosa succede alla tariffa in caso di trasloco e come gestire il passaggio

Il trasloco segna generalmente un momento di grande cambiamento nella vita di una persona, e tra le tante cose cui pensare ci sono anche aspetti burocratici, come la gestione delle utenze. Cosa succede alle offerte luce e gas che avevamo nella vecchia abitazione? È possibile trasferirle nella nuova casa o è necessario sottoscrivere nuovi contratti? Comprendere come funziona il passaggio delle utenze e quali sono le opzioni disponibili è fondamentale per evitare interruzioni di fornitura e gestire al meglio le proprie utenze durante il trasloco.

In generale, le tariffe e i contratti di luce e gas non sono automaticamente trasferibili da una vecchia a una nuova abitazione. Questo perché i contratti sono spesso legati a un determinato punto di fornitura (identificato dal POD per la luce e dal PDR per il gas) e alle caratteristiche specifiche di quell'immobile. Di conseguenza, in caso di trasloco, è necessario seguire una procedura specifica per attivare le utenze nella nuova casa.

Le opzioni principali per gestire il passaggio delle offerte luce e gas sono due:

Cessazione del contratto nella vecchia abitazione e sottoscrizione di un nuovo contratto nella nuova abitazione. Questa è la procedura più comune. Prima di lasciare la vecchia casa, è necessario comunicare la disdetta del contratto di luce e gas al proprio fornitore, indicando la data esatta in cui si desidera che la fornitura venga interrotta. È importante farlo con un certo anticipo (solitamente almeno un mese) per evitare addebiti indesiderati. Contemporaneamente, o anche prima del trasloco, è possibile iniziare a cercare e sottoscrivere nuove offerte luce e gas per la nuova abitazione. Questo permette di avere le utenze attive fin dal momento dell'ingresso nella nuova casa. Voltura (o subentro) del contratto nella nuova abitazione (solo in alcuni casi specifici). La voltura consiste nel cambiare l'intestatario di un contratto di fornitura già attivo. Questa opzione è possibile se nella nuova abitazione è già presente un contatore attivo e un contratto di fornitura intestato al precedente inquilino o proprietario. In questo caso, invece di cessare il vecchio contratto e sottoscriverne uno nuovo, si può richiedere al fornitore di cambiare l'intestatario del contratto esistente. La voltura è generalmente più rapida e semplice rispetto all'attivazione di un nuovo contratto, ma potrebbe non essere sempre la soluzione più conveniente in termini di offerta, in quanto si ereditano le condizioni contrattuali preesistenti.

Quale procedura scegliere dipende dalla situazione specifica:

Se nella nuova abitazione il contatore è presente ma disattivato, sarà necessario richiedere un allaccio (se il contatore non è mai stato presente) o una riattivazione (se il contatore era presente ma è stato disattivato). In entrambi i casi, occorrerà sottoscrivere un nuovo contratto.

Se nella nuova abitazione il contatore è attivo e si desidera mantenere lo stesso fornitore e le stesse condizioni contrattuali (se convenienti), la voltura può essere la soluzione più semplice.

Se si desidera cambiare fornitore o sottoscrivere offerte luce e gas più vantaggiose, anche in presenza di un contatore attivo, è consigliabile cessare il vecchio contratto (dopo essersi assicurati che la fornitura nella nuova casa sia attiva) e sottoscriverne uno nuovo.

Per gestire al meglio il passaggio delle utenze durante un trasloco, ecco alcuni consigli utili:

Inizia a muoverti con anticipo: Contatta i fornitori e inizia la ricerca delle nuove offerte luce e gas almeno un mese prima del trasloco.

Comunica la disdetta in modo chiaro: Indica la data precisa di cessazione del contratto e conserva una copia della comunicazione.

Verifica lo stato dei contatori nella nuova abitazione: Accertati se sono presenti, attivi o disattivati.

Richiedi i codici POD (luce) e PDR (gas) della nuova abitazione: Questi codici identificativi univoci sono necessari per l'attivazione o la voltura dei contratti. Solitamente si trovano su una bolletta precedente o possono essere forniti dal proprietario o dall'agenzia immobiliare.

Compara diverse offerte luce e gas: Non accontentarti della prima offerta che trovi. Utilizza comparatori online e contatta diversi fornitori per trovare le offerte luce e gas più adatte alle tue nuove esigenze.

Conserva tutta la documentazione: Tieni traccia di tutte le comunicazioni con i fornitori e conserva copie dei contratti.

Tieni traccia di tutte le comunicazioni con i fornitori e conserva copie dei contratti. Verifica le prime bollette della nuova fornitura: Assicurati che i dati siano corretti e che le condizioni contrattuali siano quelle pattuite.

In caso di trasloco, insomma, è fondamentale gestire attivamente il passaggio delle utenze di luce e gas. Informarsi sulle procedure, confrontare le offerte disponibili e comunicare tempestivamente con i fornitori sono passi essenziali per garantire la continuità della fornitura e scegliere le soluzioni più convenienti per la propria nuova casa.

















