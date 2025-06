Inchiesta sugli sfalci d'erba sulle provinciali, interrogato dal Pm il funzionario: avrebbe ammesso di aver ricevuto una busta con del denaro

Avrebbe ammesso di aver ricevuto una busta di denaro che gli sarebbe stata messa nella giacca ma avrebbe specificato che la gara non sarebbe stata turbata.

Questa mattina il funzionario tecnico della Provincia di Savona responsabile della "gara degli sfalci 2024" Andrea Tessitore, difeso dall'avvocato Franco Aglietto, è stato ascoltato dal pubblico ministero Luca Traversa in merito all'inchiesta sulle gare, 12 lotti in totale, due nell'occhio del ciclone, per gli sfalci lungo le strade provinciali del savonese.

La ditta pugliese Green Srl di Noicattaro avrebbe ottenuto illecitamente l'affidamento di due lotti, in violazione del disciplinare di gara: il lotto 3 in via diretta, il lotto 2 tramite una formale aggiudicazione ad un'impresa prestanome, De Grecis Cos. e MA. Verde s.r.l. di Bitonto, che avrebbe dovuto essere impegnata sulle strade provinciali da Pontivrea a Dego (lotto 2).

Il lotto 3 invece interessava le strade a Celle, Varazze, Stella e Albisola. In relazione al lotto 2 viene contestato al R.U.P. Tessitore anche il reato di falso ideologico, per aver attestato la regolare esecuzione dei lavori, da parte della ditta "De Grecis", in realtà mai giunta a Savona.

Entrambe le aziende si erano aggiudicate l'appalto della Provincia con un ribasso d'asta del 28% per rispettivamente lavori per 20mila euro (De Grecis Cos. e Ma. Verde Srl, lotto 2, Pontinvrea-Mioglia e Dego) e 22.552 euro (Green Srl, lotto 3, Celle-Varazze-Stella-Albisola, lotto 3). Gli interventi però nel lotto 2 sarebbero stati svolti da mezzi della Provincia e dalla Green Srl.

La turbativa del procedimento sarebbe stata agevolata da una duplice erogazione di denaro, in favore dello stesso Tessitore e del capo-cantoniere Sardo, da parte dell'imprenditore pugliese Rizzi. Fatto questo che sarebbe stato accertato dalle intercettazioni ambientali emerse durante le indagini della squadra mobile della Polizia.

Mercoledì scorso era stato invece interrogato Sardo (che ha formalizzato le dimissioni nei mesi scorsi) che avrebbe confermato alcuni fatti che gli sono stati contestati.

Il Pubblico Ministero Luca Traversa lo scorso fine maggio aveva notificato l'avviso di conclusione delle indagini agli indagati, il funzionario Tessitore, Giuseppe Rizzi, amministratore di fatto della ditta pugliese Green s.r.l., l'ex capo cantoniere Sardo, il geometra della Provincia Roberto Bottazzi, Giuseppe De Grecis, legale rappresentante della De Grecis Cos. e Ma. Verde e il fratello Luigi.

Per Giuseppe De Grecis la Cassazione ha accolto integralmente il ricorso presentato dagli avvocati difensori Giambattista Petrella e Gianluca Rudino e aveva ordinato l’immediata restituzione del telefono cellulare inizialmente sequestrato all’indagato.

Lo scorso aprile era stato riconosciuto dal Tribunale del Riesame di Genova dopo il ricorso del Pubblico Ministero Luca Traversa contro l'ordinanza di custodia cautelare del Gip Emilio Fois, il grave indizio di colpevolezza per falso in atto pubblico per entrambi i lotti contestati in quanto i lavori non sarebbero stati svolti solo dalla ditta ma anche dalla Provincia (per il lotto 3 una ditta non si era proprio mai presentata nel savonese) ma era stata confermata la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per Tessitore.