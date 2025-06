Estate di Pace: l'Aubam Odv accoglie 35 bambini ucraini ad Alassio

Per il secondo anno consecutivo, l’Associazione A.U.Ba.M. Odv è felice di annunciare l’arrivo in Italia di 35 bambini ucraini accompagnati da 3 animatrici, ospiti per due settimane presso la Residenza Sorriso dei Bimbi di Alassio, grazie all’indispensabile sostegno e alla rinnovata ospitalità del Comune di Busto Arsizio.

Questa nuova edizione del progetto Estate 2025 si svolge in un momento in cui, purtroppo, la guerra in Ucraina non si ferma. Ma neanche A.U.Ba.M. si ferma, e continua inarrestabile il suo impegno umanitario per offrire ai più piccoli una tregua dalle bombe, dalla paura e dalla tristezza. Due settimane al mare diventano così un tempo sospeso, in cui i bambini possono semplicemente tornare ad essere bambini.

"Ci riempie di orgoglio e commozione poter accogliere nuovamente i bambini ucraini – ha dichiarato Antonio Tosi, presidente di A.U.Ba.M. che oggi ha ricevuto anche un riconoscimento alla patronale di Busto (LEGGI QUI) – Grazie all’inestimabile collaborazione del Comune di Busto Arsizio, offriamo loro un’oasi di pace e spensieratezza. È difficile descrivere la magia che si accende negli occhi di un bambino che vede il mare per la prima volta, soprattutto se quel bambino arriva da un Paese lacerato dal conflitto."

Anche quest’anno, i piccoli ospiti saranno accolti con affetto dai membri del Consiglio Direttivo di A.U.Ba.M. Odv, che si alterneranno durante le settimane di permanenza per garantire che il soggiorno si svolga nel migliore dei modi. Le giornate saranno scandite da attività sulla spiaggia, giochi di gruppo, laboratori creativi, momenti di relax e tante occasioni per sorridere, condividere e creare nuovi ricordi indimenticabili.

La Residenza Sorriso dei Bimbi continua a essere uno spazio protetto e stimolante, pensato su misura per offrire ai bambini un’esperienza non solo di svago ma anche di crescita personale, amicizia e fiducia nel futuro.

Alla fine del soggiorno, i bambini torneranno in patria con il cuore più leggero e colmo di speranza, con nuovi racconti da portare nelle loro città, e con un piccolo pezzo d’Italia che continuerà a brillare nei loro cuori.

L’Associazione A.U.Ba.M. Odv desidera ringraziare di cuore il Comune di Busto Arsizio, per il suo fondamentale patrocinio e supporto e l’Associazione Noi del Tosi (www.noideltosi.it), per il sostegno concreto al progetto. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, amici e sostenitori che, con passione e dedizione, rendono possibile questo piccolo miracolo di pace ogni anno.