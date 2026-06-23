Calizzano, nasce il gruppo dei "volenterosi volontari": riportata l’acqua alla bialera di Rionero

A Calizzano ha preso ufficialmente il via il nuovo gruppo dei “volenterosi volontari”, un’iniziativa dedicata alla cura e alla manutenzione del territorio che punta a rafforzare il coinvolgimento della comunità nella salvaguardia dei beni comuni e che ha già realizzato il primo intervento concreto sul campo.

Il gruppo è infatti riuscito a riportare l’acqua alla storica bialera che accompagna l’inizio della sentieristica di Rionero, uno dei luoghi simbolo del paese e meta frequentata da residenti ed escursionisti.

“Un risultato concreto che dimostra come l’impegno condiviso possa contribuire a preservare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico e identitario della nostra comunità” spiega il sindaco Pierangelo Olivieri. Il primo cittadino ha ringraziato le persone coinvolte, sottolineando in particolare la partecipazione dei più giovani: “Un sentito ringraziamento è doveroso a tutte le persone, adulte e giovani, che hanno scelto di mettersi a disposizione, dedicando tempo, energie e passione a questa iniziativa”.

Il progetto, spiegano dal Comune, è destinato a proseguire e ad allargarsi: “Questo è solo l’inizio di un percorso aperto a tutti. Ci auguriamo che sempre più cittadini decidano di unirsi al gruppo, contribuendo con idee e collaborazione alla cura dei luoghi che appartengono a ciascuno di noi”.

Un invito alla partecipazione che punta a rafforzare il senso di comunità attorno alla manutenzione del territorio: “I nostri sentieri, le fonti, i boschi e i luoghi che amiamo non si conservano da soli, ma possono sopravvivere e splendere solo grazie alla disponibilità di chi sceglie di prendersene cura. Piccoli gesti, grande valore per la comunità”, conclude il sindaco.