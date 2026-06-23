Ceriale si stringe attorno alle famiglie di Sofia ed Emma: in mille al corteo tra dolore e speranza (FOTO)

Un lungo corteo composto da circa un migliaio di persone ha attraversato ieri sera le vie di Ceriale per ricordare Sofia Barberi e manifestare vicinanza a Emma Brasca, ancora ricoverata in gravi condizioni dopo il tragico incidente avvenuto sabato scorso. Tutti i partecipanti hanno sfilato con un palloncino bianco tra le mani, simbolo di un dolore condiviso e della speranza per la giovane ferita.

Ad aprire la marcia sono stati Barbara De Stefano, madre di Sofia Barberi, la 23enne che ha perso la vita nello schianto, insieme a Marco e Laura Brasca, genitori di Emma. "Lasciatemi seppellire mia figlia - le toccanti parole della madre di Sofia, assessore comunale cerialese - Poi farò di tutto perché i responsabili di quanto è accaduto paghino".

L'intera comunità di Ceriale, insieme a numerosi cittadini provenienti dalla Riviera di Ponente, ha partecipato alla manifestazione di cordoglio. Presenti anche diversi sindaci del comprensorio, che hanno sfilato indossando la fascia tricolore per testimoniare la vicinanza delle istituzioni alle due famiglie colpite dalla tragedia.

A fare da sottofondo al corteo sono state le canzoni di Vasco Rossi, l'artista preferito di Sofia, accompagnando una marcia silenziosa ma intensa, segnata da commozione, dolore e anche dalla richiesta di giustizia.

L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Young Ceriale con l'obiettivo di offrire alla comunità un momento di condivisione del lutto provocato dalla scomparsa della giovane e, allo stesso tempo, mantenere viva la speranza per Emma Brasca, che resta ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona in prognosi riservata.