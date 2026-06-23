Solidarietà senza confini, dalla "Spiaggia Amici del Mare" mille euro per la missione di don Michele Farina

Un gesto di solidarietà concreta a sostegno delle attività missionarie in Centro Africa. La scorsa domenica (21 giugno, ndr) presso la Spiaggia Amici del Mare, sezione della Polisportiva del Finale, è stato consegnato un contributo di 1.000 euro a don Michele Farina, missionario originario di Finalpia impegnato da anni in una missione nello Stato centrafricano.

La consegna è avvenuta nel corso di una semplice ma significativa cerimonia alla quale hanno partecipato don Franco Gazzera, parroco della Parrocchia di Finalpia e responsabile della sezione Spiaggia Amici del Mare, i consiglieri Simone Giacchino, Vincenzo Castrofilippo e Alberto Sgarbi, oltre al presidente della Polisportiva del Finale, Stefano Schiappapietra.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione al sociale e di beneficenza che la Spiaggia Amici del Mare porta avanti da tempo. Accanto al sostegno economico a progetti solidali, la struttura mette infatti gratuitamente a disposizione i propri spazi durante i mesi estivi per il campo solare dell'Asilo ex Rondinini, per gruppi parrocchiali e per le associazioni sportive del territorio.

Il contributo destinato a don Michele Farina sarà utilizzato per sostenere le attività della missione e, in particolare, i progetti rivolti ai giovani. Un'attenzione speciale è riservata allo sport, considerato un importante strumento di educazione, crescita personale e inclusione sociale.

Riservata ai soci e ai tesserati della Polisportiva del Finale, la Spiaggia Amici del Mare rappresenta un servizio consolidato che la Polisportiva e la Parrocchia di Finalpia mettono a disposizione della comunità, coniugando accoglienza, aggregazione e impegno solidale.