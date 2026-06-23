Albenga, il Pd piange Franco Papalia: "Figura di equilibrio e servizio alle istituzioni"

La sezione di Albenga del Partito Democratico esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Papalia e si stringe con sincera partecipazione alla sua famiglia e all’intera comunità albenganese.

"Nel corso della sua lunga esperienza pubblica, Franco ha ricoperto molteplici ruoli istituzionali, sempre con passione, senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni. In ogni incarico si è distinto per equilibrio, rigore e competenza, contribuendo in modo significativo alla crescita della nostra comunità", spiegano i Dem.

"Il suo impegno è stato guidato da una visione della politica come servizio, fondata su ascolto, serietà e attenzione al bene comune: valori condivisi con quanti hanno avuto modo di camminare al suo fianco. Albenga perde oggi un punto di riferimento umano e politico".

"Siamo certi che, se anche solo una parte del suo senso di responsabilità, dell’amore per il bene pubblico e del rispetto delle istituzioni fosse più diffusa, il nostro Paese sarebbe migliore. Nel ricordarlo con gratitudine, il Partito Democratico di Albenga rinnova il proprio impegno a proseguire nel solco dei principi che hanno guidato la sua azione".

"Il suo esempio continuerà a essere guida nel nostro lavoro quotidiano al servizio della città", concludono dal Pd.





