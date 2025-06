Undicesima Bandiera Blu per Borghetto Santo Spirito nel ricordo di Angelo Brucato

" Si tratta dell’undicesima Bandiera Blu consecutiva per il nostro Comune, un riconoscimento prestigioso che testimonia non solo l’eccellenza delle acque del nostro mare, ma anche la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e ai turisti, in ambito ambientale e ricettivo - spiega il sindaco Giancarlo Canepa - La Bandiera Blu 2025 è dedicata ad Angelo Brucato, storico balneare borghettino e autentico pioniere del turismo costiero nel nostro paese, venuto a mancare proprio questa mattina dopo una lunga malattia. A lui va il nostro pensiero e la nostra gratitudine. È anche grazie alla visione e al coraggio di persone come lui che oggi Borghetto può vantare un modello turistico unico: un’accoglienza fatta di piccole realtà a conduzione familiare, che hanno saputo costruire negli anni un’offerta turistica autentica, legata alla tradizione e all’identità del territorio ".

"Dopo anni di difficoltà, il Comune di Borghetto ha finalmente ripreso a investire concretamente nel turismo, sia sul fronte delle manifestazioni che su quello della promozione - continua Canepa - Per il 2025 sono previsti grandi eventi, tra cui il concerto di Cristina D’Avena, l’esibizione di Gaia, reduce dal Festival di Sanremo, rassegne culturali di alto livello, serate di cabaret e molte altre iniziative pensate per animare l’estate dei nostri visitatori. Per la prima volta, il Comune ha inoltre affidato un incarico triennale a un professionista della comunicazione, Home ADV di Loano, per curare in maniera strutturata e continuativa l’immagine e la promozione turistica di Borghetto. Con i nuovi video e i contenuti prodotti, siamo convinti di aver finalmente messo in campo gli strumenti giusti per valorizzare e far conoscere al meglio tutte le eccellenze del nostro territorio".