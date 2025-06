Molo 8.44 e Cuneo Granda Volley: Un Match Vincente, ecco perché diventare partner della pallavolo femminile di A1

Siamo qui con Giovanni Mascherin, Amministratore Delegato del Molo 8.44, per approfondire il significato e l'importanza della sponsorizzazione nel mondo dello sport, con un focus particolare sulla Cuneo Granda Volley. La pallavolo femminile, in crescita costante, rappresenta non solo un veicolo di valori sportivi, ma anche un'opportunità strategica per le aziende che scelgono di investirvi. Scopriamo direttamente da Mascherin come questa partnership stia contribuendo allo sviluppo di entrambe le realtà e quali benefici ne derivano.

Il Molo 8.44 si presenta come un centro commerciale consolidato, con 15 anni di attività e una presenza significativa nel territorio. La struttura, che ospita marchi di primaria importanza anche internazionali, attrae una clientela variegata e offre un'offerta merceologica molto ampia. Facilmente raggiungibile grazie alla buona viabilità della zona, il Molo 8.44 è diventato un punto di riferimento per l'intero Ponente Ligure, il Basso Piemonte e, dal punto di vista dimensionale e della profondità dell'offerta, una delle strutture più qualificate dell'intero territorio ligure.

Quali sono le principali ragioni strategiche che hanno spinto il Molo 8.44 a iniziare la sponsorizzazione della Cuneo Granda Volley?

"Anzitutto, c'è un forte interesse per il bacino commerciale di Cuneo e della provincia di Cuneo, in particolare la parte rivolta verso Vado Ligure. Riteniamo che, grazie alla nostra viabilità e alla nostra presenza commerciale, il Molo possa essere di interesse per le persone di Cuneo e rappresentare un'offerta che nella zona non è presente. Di conseguenza, pensiamo che questa sponsorizzazione sia un veicolo eccellente per farci conoscere e promuovere la nostra struttura nella provincia di Cuneo".

In che anno è iniziata la partnership di sponsorizzazione con la Cuneo Granda Volley e quali erano gli obiettivi iniziali di questa collaborazione?

"Siamo al secondo anno. Gli obiettivi iniziali, come ho accennato prima, sono legati al fatto che siamo una struttura commerciale grande e di riferimento, con un bacino molto ampio. Riusciamo ad attrarre clientela dalla Francia fino al Levante Ligure, spingendoci a nord verso la provincia di Cuneo. L'obiettivo era, ed è, estendere la nostra visibilità in quest'area".

Considerando il panorama attuale degli investimenti in marketing e la crescente competitività, quali benefici concreti e misurabili potrebbe ottenere una potenziale azienda che decidesse di sponsorizzare la Cuneo Granda Volley oggi?

"Ciò che può creare interesse in questo genere di sponsorizzazione è l'umanità del progetto. La Cuneo Granda Volley ha affrontato gradualmente le difficoltà iniziali e ora si sta assestando, in particolare nel settore giovanile. Questo aspetto mi sta molto a cuore come ex dirigente sportivo, perché credo che una piccola società debba basarsi su uno zoccolo duro di giovani talenti. Tutto questo ha consolidato il nostro rapporto, che ci auguriamo sfoci in una collaborazione commerciale anche con gli altri sponsor. A questo proposito, devo dire che Cuneo sta creando molti momenti di interconnessione e conoscenza tra le aziende, il che può essere estremamente utile per un'azienda che vuole entrare a far parte della squadra. Un'azienda può entrare in maniera immediata in una rete di contatti che altrimenti non potrebbe avere, contatti che possono essere molto utili per lo sviluppo della propria attività commerciale o di servizi, principalmente nel territorio in cui si opera. La Cuneo Granda Volley è molto attenta a creare questi momenti di contatto e relazione. Io stesso ho conosciuto aziende nel territorio che prima non conoscevo e con le quali un domani potrebbe nascere una partnership".