Traffico mezzi pesanti ad Albisola, vertice in Prefettura. Sindaco Garbarini: "Produrrò una serie di dati"

Ancora una volta il tema del traffico dei mezzi pesanti in corso Mazzini e Corso Ferrari tiene banco in un incontro in Prefettura.

Questa mattina il Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini ha esposto nuovamente al Prefetto Carlo De Rogatis la criticità che tiene sotto scacco il comune albisolese con l'asfalto stradale che si sta continuando a deteriorare.

"E' stato un tavolo di confronto per capire se ci sono possibilità da parte degli enti competenti, Anas, Autostrade e Autorità di Sistema Portuale, a copartecipare alle spese per la sistemazione del manto stradale che è prossimo allo sfondamento - ha spiegato il primo cittadino albisolese - Pensare che il Comune affronti delle spese che si attestano su un milione di euro diventa difficile. Produrrò una serie di dati".

Una problematica che peggiora soprattutto quando si verificano chiusure notturne e incidenti in autostrada.

Garbarini da qualche anno nel periodo estivo ha predisposto un'ordinanza di stop al transito dei mezzi pesanti il venerdì e nei fine settimana e se la situazione non dovesse migliorare potrebbe predisporne una di chiusura dell'arteria principale albisolese.

"E' il caso estremo, se andiamo avanti cosi sarà adottata perché qualche mezzo pesante rischia di bloccarsi nelle buche che si sono formate, ma vorrei che si intervenga prima. Sono per la risoluzione dei problemi perche non avvenga l'irreparabile" continua il Sindaco di Albisola.

A partecipare all'incontro anche il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Albissola Marina Luigi Silvestro.

"Ho fatto presente la solidarietà a Superiore anche perché il traffico incide direttamente sul nostro territorio. Soffriamo anche noi su via delle Industrie e viale Perata - ha spiegato Silvestro - Nel caso si vada verso l'ordinanza dovremo valutare anche noi come muoverci per tutelare la salubrità di quelle zona e delle infrastrutture stradali".