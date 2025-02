Tragedia a Castelbianco: uomo schiacciato da una motocarriola perde la vita

Tragico incidente nel tardo pomeriggio odierno a Castelbianco, in via Pennavaire: un uomo ha perso la vita schiacciato sotto una motocarriola con il quale stava trasportando della legna, probabilmente a causa di un malore.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i militi della Croce Bianca di Albenga - sezione di Castelbianco, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per estrarre il corpo dell'uomo, intrappolato sotto il mezzo agricolo, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

I Carabinieri stanno ora ricostruendo la dinamica dell'incidente per chiarire con precisione le cause dell’accaduto.