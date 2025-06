“Se non ti porto, non parto”: la Polizia di Stato lancia la campagna estiva contro l’abbandono degli animali

Con l’arrivo dell’estate, la Polizia di Stato lancia una nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, accompagnata da un nuovo spot con lo slogan "Se non ti porto non parto".

“Hai già programmato le tue vacanze? E al tuo amico a 4 zampe ci hai pensato? Non ci sono scuse, abbandonare un animale non è solo un atto crudele ma è soprattutto un reato punito dal codice penale”.

Sanzioni severe e sospensione della patente anche con il nuovo codice della Strada, “perché un animale abbandonato e disorientato in mezzo alla strada rappresenta un serio pericolo non solo per sé stesso, ma anche per automobilisti e pedoni”.